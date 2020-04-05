Silahlı saldırıya uğrayan baba-oğul öldü (2)

OĞLU DA KURTARILAMADI

Düzce 'de, sokak ortasında pompalı tüfekli kişilerin saldırısına uğrayan Coşkun Baguç'tan sonra oğlu Tahsin Baguç da tedavi gördüğü hastanede, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Öte yandan olayla ilgili 7 kişi gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

Kaynak: DHA