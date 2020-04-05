Silahlı saldırıya uğrayan baba-oğul öldü (2)
OĞLU DA KURTARILAMADIDüzce'de, sokak ortasında pompalı tüfekli kişilerin saldırısına uğrayan Coşkun Baguç'tan sonra oğlu Tahsin Baguç da tedavi gördüğü hastanede, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
05.04.2020 13:22 | Son Güncelleme: 05.04.2020 13:22
OĞLU DA KURTARILAMADI
Düzce 'de, sokak ortasında pompalı tüfekli kişilerin saldırısına uğrayan Coşkun Baguç'tan sonra oğlu Tahsin Baguç da tedavi gördüğü hastanede, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.Öte yandan olayla ilgili 7 kişi gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.
Kaynak: DHA