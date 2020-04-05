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Silahlı saldırıya uğrayan baba öldü, oğlu yaralandı

DÜZCE'de, pompalı tüfekli kişilerin saldırısına uğrayan Coşkun Baguç yaşamını yitirdi, oğlu Tahsin Baguç ise yaralandı.

05.04.2020 11:36 | Son Güncelleme: 05.04.2020 11:36
Silahlı saldırıya uğrayan baba öldü, oğlu yaralandı

DÜZCE'de, pompalı tüfekli kişilerin saldırısına uğrayan Coşkun Baguç yaşamını yitirdi, oğlu Tahsin Baguç ise yaralandı.

Çamköy Mahallesi'nde geçen ay oyun parkında çocuklar arasında çıkan tartışma, ailelerinin de dahil olmasıyla kavgaya dönüştü. Kavgada av tüfeğiyle vurulan 2'si çocuk, 7 kişi yaralandı.

Olayda yaralanan bir kadının akrabası olduğu ileri sürülen kişiler, dün akşam Coşkun Baguç ile oğlu Tahsin Baguç'a yolda yürürken pompalı tüfekle ateş açtı. Ağır yaralanan baba ve oğlu çağırılan ambulansla Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Coşkun Baguç, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Çamköy, Güncel
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