Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Silahlı saldırıya uğrayan genç yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde bir genç çalıştığı halde uğradığı silahlı saldırıda yaralandı.

08.04.2020 21:18 | Son Güncelleme: 08.04.2020 21:20
Silahlı saldırıya uğrayan genç yaralandı
Samsun 'un Bafra ilçesinde bir genç çalıştığı halde uğradığı silahlı saldırıda yaralandı.

Olay, Fatih Mahallesi Sancak Sokak'taki Sebze ve Meyve Hali çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, halde kahvecilik yapan Murat Ö.(31), hal çıkışında karşılaştığı 18 yaşındaki Murat Ö.'ya silahla ateş etti. Sağ ayağından aldığı kurşunla yaralanan Murat Ö. çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Bafra'daki özel bir hastaneye kaldırıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve Olay Yeri ekiplerinin incelemesinin ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etiketler: Fatih Mahallesi, Samsun, Bafra, 3. Sayfa
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› 3. Sayfa ››Silahlı saldırıya uğrayan genç yaralandı - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Trump’ın sert DSÖ tepkisine ilk ağızdan yanıt geldi Haberler
Trump'ın sert DSÖ tepkisine ilk ağızdan yanıt geldi
Korona nedeniyle yurt dışında ölen Türklerin sayısı 222’ye yükseldi Haberler
Korona nedeniyle yurt dışında ölen Türklerin sayısı 222'ye yükseldi
Avrupa koronavirüsü durduramıyor! İngiltere ve Fransa’da bir günde 1479 can kaybı Haberler
Avrupa koronavirüsü durduramıyor! İngiltere ve Fransa'da bir günde 1479 can kaybı
Endişelendiren veri! Türkiye günlük vaka sayısında İtalya’yı geçerek 4. oldu Haberler
Endişelendiren veri! Türkiye günlük vaka sayısında İtalya'yı geçerek 4. oldu
264 hastanın daha iyileştiğini açıklayan Koca, güzel haberi sosyal medyadan verdi Haberler
264 hastanın daha iyileştiğini açıklayan Koca, güzel haberi sosyal medyadan verdi
’Seni paramparça edeceğim’ diyerek İmamoğlu’nu tehdit eden şahıs yakalandı Haberler
"Seni paramparça edeceğim" diyerek İmamoğlu'nu tehdit eden şahıs yakalandı
Koronavirüs 87 vatandaşımızın daha canını aldı, ölü sayısı 812 oldu Haberler
Koronavirüs 87 vatandaşımızın daha canını aldı, ölü sayısı 812 oldu
Bağcılar’da karantina apartmanındaki 16 kişiden 10’unda korona çıktı Haberler
Bağcılar'da karantina apartmanındaki 16 kişiden 10'unda korona çıktı

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

21:45: Katar'dan gelen 360 Türk vatandaşı Aksaray'da karantinaya alındı - Haberler 21:43: Kapalı çarşıda sessizlik hakim - Haberler 21:42: Gönüllü kadın usta öğreticiler, maske üretimine başladı - Haberler 21:40: Koronanın ana semptomlarını sıralayan Rus uzman, en iyi korunma yolunu anlattı - Haberler 21:39: TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti'li milletvekillerinden muhalefete tepki - Haberler 21:15: İngiltere ve Fransa'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 1479 kişi hayatını kaybetti - Haberler 19:52: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu mail üzerinden tehdit eden şüpheli gözaltına alındı 19:36: ABD'de test amacıyla 19 gün bekletilen cesette koronavirüs çıktı - Haberler 18:35: Koronavirüste plazma tedavisi işe yarıyor! Çin'de 10 hasta iyileşme aşamasına geçti - Haberler 17:15: İngiliz model Linda Lusardi, koronavirüs ile mücadelesini anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı - Haberler 16:20: Paket servise başlayan Nusret'in fiyatları sosyal medyanın diline düştü