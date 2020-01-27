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Silahlı saldırıya uğrayan iki kardeş yaralandı

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde silahlı saldırı sonucu yaralanan iki kardeş, hastaneye kaldırıldı.

27.01.2020 23:39 | Son Güncelleme: 27.01.2020 23:40
'nın merkez ilçesinde silahlı saldırı sonucu yaralanan iki kardeş, hastaneye kaldırıldı.
Merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'ndeki evlerinin önünde iki kardeş Yusuf K. (17) ve Osman K. (14) amcaları olduğu öğrenilen K'nin silahlı saldırısına uğradı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan iki kardeş yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı.
İki kardeşin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri olayın ardından otomobille kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Silahlı saldırıya uğrayan iki kardeş yaralandı

Çukurova, Emrah, Adana, Güncel

Kaynak: AA


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