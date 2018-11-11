Silahlı Saldırıya Uğrayan Kamyon Şoförü, Yaralandı

ADANA'da kamyonunu park ettikten sonra kimliği belirsiz 2 kişinin pompalı tüfekli saldırısına uğrayan Erhan Tanrıkulu, yaralandı.
Olay, Yüreğir
ilçesi Karacaoğlan
Mahallesi'nde meydana geldi. Erhan Tanrıkulu, 01 KAG 73 plakalı kamyonunu park ettikten sonra sokakta yürürken kimliği belirsiz 2 kişinin pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Baş ve sırtına isabet eden saçmalarla yaralanan Tanrıkulu, ambulansla Adana
Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde yapılan incelemede çok sayıda kovan bulundu. Polis
, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. - Adana
Yüreğir,Adana
11 Kasım 2018 Pazar 16:09