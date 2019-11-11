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Silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, silahlı saldırı sonucu başından yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

11.11.2019 17:03 | Son Güncelleme: 11.11.2019 17:06
'nin ilçesinde, silahlı saldırı sonucu başından yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Alim (34) motosikletiyle evine gittiği sırada Gültepe Mahallesi Beyhan Sokak'ta arkadaşlarını görünce sohbet etmek için durdu.
Kazancı, arkadaşlarıyla konuştuğu sırada sokakta kimliği henüz belirlenemeyen kişinin silahlı saldırısına uğradı.
Kafasına mermi isabet eden Kazancı, arkadaşlarının polisi ve sağlık ekiplerini aramasıyla ağır yaralı olarak SEKA Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tedavisi sırasında kalbi duran Kazancı, yapılan kalp masajıyla yeniden hayata tutundu.
Polis, olaydan sonra kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.
Silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

Kocaeli, Kazancı, İzmit, Güncel

Kaynak: AA


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