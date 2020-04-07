Silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.
07.04.2020 01:58 | Son Güncelleme: 07.04.2020 02:00
Adana 'nın merkez Yüreğir ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.
Merkez Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi 4067. Sokak'ta Kemal Daş'a (57), kimliği belirlenemeyen kişi tarafından ateş açıldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Daş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Daş'ın cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
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