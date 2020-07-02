Silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.

02.07.2020 21:20 | Son Güncelleme: 02.07.2020 23:16
Sakarya'nın Arifiye ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, servis şoförlüğü yapan E.M, ilçedeki bir fabrikanın servis alanında henüz kimliği belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Çeşitli yerlerinden yaralanan E.M, 112 Acil Servis ekiplerince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. E.M, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Kaynak: AA

Etiketler: Arifiye, Sakarya, Güncel, Haber
Haberler››Güncel››Silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

23:21: "İstanbul Yeditepe Konserleri"nde Gülay ve Fatih Kısaparmak izleyiciyle buluştu - Haber 23:15: Gaziantep'te devrilen aracın sürücüsü ağır yaralandı - Haber 23:12: Riyad Mahrez'le fotoğraf çektiren İngiliz taraftar işinden kovuldu - Spor 23:11: Karesi Belediyesi'nden esnafa kira desteği - Haber 23:11: Madımak olaylarında hayatını kaybedenler türkülerle anıldı - Haber 23:11: Bazı baro başkanlarının TBMM Çankaya kapısındaki bekleyişleri sürüyor - Haber 22:01: Gaziantep Valisi, vatandaşları salgın konusunda uyardı: En çok vakanın görüldüğü 3. kentiz - Haber 21:41: 20 gün arayla aynı sayılarla Sayısal Loto'dan ikramiye kazanan talihli ortaya çıktı - Haber 21:39: Kendisini fuhşa zorlayan şahsı başından vuran kadın yakalandı - Haberler 09:35: Enes Ünal, 90+7'de kaçırdığı penaltıyla Valladolid'i galibiyetten etti - Spor