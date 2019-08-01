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Silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Gaziantep'te kuzeninin dükkanına giden bir kişi, otomobilden açılan ateş sonucu yaralandı.

01.08.2019 16:06 Silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Gaziantep'te kuzeninin dükkanına giden bir kişi, otomobilden açılan ateş sonucu yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Şahinbey ilçesine bağlı Konak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 42 yaşındaki Ahmet Doğan, Gürsel Sokak'taki sıhhi tesisatçı kuzenini ziyarete geldi. Doğan, bu sırada plakası öğrenilemeyen otomobildeki kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşun Doğan'ın sol bacağına isabet etti. Yaralanan Doğan, çevredekilerin silah seslerini duyması üzerine olay yerine çağrılan ambulansla Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.

Polis, Doğan'ın yaralanmasına neden olan kişi ya da kişilerin kimliklerinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı. - GAZİANTEP

Gaziantep, Şahinbey, Konak, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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