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Silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Adana'da husumetli olduğu kişilerin silahlı saldırısına uğrayan bir kişi yaralandı.

05.02.2020 03:51 | Son Güncelleme: 05.02.2020 03:52
'da husumetli olduğu kişilerin silahlı saldırısına uğrayan bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ali T, merkez ilçesi Pınar Mahallesi'nde aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen kişilerin silahlı saldırısına uğradı.
Daha sonra şüpheliler olay yerinden kaçarken, yaralanan Ali T. silah seslerini duyan yakınları tarafından özel bir araçla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bacağından yaralandığı belirlenen Ali T'nin tedavisinin devam ettiği bildirildi.
Olayın ardından çalışma başlatan polis, şüphelilerin olayın ardından 01 T 0340 plakalı otomobille kaçtıklarını saptadı. Aracın gidiş güzergahlarında önlem alan ekipler, Çatalan Batı Köprüsü'nde durdurdukları otomobildeki üç kişiyi yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheliler polis merkezine götürüldü.
Silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Pınar Mahallesi, Seyhan, Polis, Adana, Güncel

Kaynak: AA


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