Uğradığı Silahlı Saldırı Sonucunda Hayatını Kaybeden Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi Kimdir?

Bir polis memuru tarafından silahlı saldırıya uğrayan Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, kaldırıldığı Rize Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Vatandaşlar Altuğ Verdi'nin hayatını araştırma başladı. Peki, Altuğ Verdi kimdir?
ALTUĞ VERDİ KİMDİR?
Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, 1972 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 1989 yılında Polis Koleji'nden, 1993 yılında Polis Akademisi'nden mezun oldu.
PEK ÇOK ÖNEMLİ GÖREVDE BULUNDU
Altuğ Verdi, mezun olduktan sonra sırasıyla İstihbarat Daire Başkanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Kudüs Başkonsolosluğu, Şırnak Emniyet Müdürlüğü, Adana Emniyet Müdürlüğü, Birleşmiş Milletler Kosova Barış Gücü, Birleşmiş Milletler Haiti Barış Gücü, Mersin Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Başbakanlık Koruma Dairesi Başkanlığında değişik rütbelerde görev yaptı.
RİZE EMNİYET MÜDÜRÜ OLDU
28.12.2016 tarihinde 1.Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi edilen Altuğ Verdi,19.08.2017 tarihli Resmi Gazete 'de yayınlanan ve 2017/348 sayılı Kararname ile Rize Emniyet Müdürü olarak
Atandı. İyi derecede İngilizce bilen Altuğ Verdi, evli ve bir kız babasıdır.
İstanbul,Emniyet Müdürlüğü,Rize
11 Aralık 2018 Salı 15:52