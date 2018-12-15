Silahlı Saldırıya Uğrayan Şahıs Hayatını Kaybetti

Bitlis
'in Güroymak
ilçesinde bir kişi uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, saat 17.00 sıralarında Güroymak Asri Mezarlığı yakınlarında Naim Dayan (30), kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Dayan, olay yerine çağrılan ambulansla Güroymak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Dayan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Güvenlik güçleri, saldırıyı gerçekleştirenlerin yakalanması için ilçede geniş çaplı operasyon başlattı. - BİTLİS
Bitlis,Güroymak
15 Aralık 2018 Cumartesi 18:46