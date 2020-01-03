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Silahlı saldırıyı gerçekleştiren ortanca kardeş çıktı

Şanlıurfa'da içerisinde iki kardeşin bulunduğu otomobile düzenlenen ve bir kardeşin öldüğü saldırıyı gerçekleştirenin ortanca kardeş olduğu ortaya çıktı.

03.01.2020 13:10 | Son Güncelleme: 03.01.2020 13:15 Silahlı saldırıyı gerçekleştiren ortanca kardeş çıktı
'da içerisinde iki kardeşin bulunduğu otomobile düzenlenen ve bir kardeşin öldüğü saldırıyı gerçekleştirenin ortanca kardeş olduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Sancaktar Mahallesinde içerisinde 2 kardeşin bulunduğu 63 HH 933 plakalı otomobile seyir halindeyken silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda ağır yaralanan Mikail ve İbrahim Deniz kardeşler, olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan kardeşlerden İbrahim Deniz (45), kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Saldırının zanlısı ortanca kardeş çıktı

Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren şahıs ya da şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Çevredeki kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şahsın Mikail Deniz ile İbrahim Deniz'in ortanca kardeşi İsrafil Deniz olduğunu belirledi. Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mal paylaşımı cinayetle sonuçlandı

İddiaya göre İstanbul'da yaşayan İsrafil Deniz, babalarından kalan mirası paylaşmak için Şanlıurfa'ya geldi. Burada görüşen kardeşler arasında mal paylaşımı nedeniyle tartışma yaşandı. Kardeşlerinin kendi hakkını vermediğini iddia eden İsrafil Deniz'in saldırıyı gerçekleştirdiği belirtildi. - ŞANLIURFA

İbrahim Deniz, Şanlıurfa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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