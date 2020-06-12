Silahlı saldırıyla ilgili iki şüpheli tutuklandı

Adana'da 3 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı.

12.06.2020 10:48 | Son Güncelleme: 12.06.2020 10:52
Adana'da 3 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, merkez Çukurova ilçesinde önceki gün İsmail (56), oğlu Uğur (27) ve ağabeyi Ercan Dinler'in (60) otomobille seyir halindeyken tabancayla vurulmasıyla ilgili aranan akrabaları Ahmet Y. (41) ve Gökhan Y'yi (35) yakaladı.
Saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen Ahmet Y. ile yaralılardan İsmail ve Ercan Dinler'in teyze çocukları olduğu, İsmail Dinler'in evlendiği diğer teyzesinin kızıyla yaklaşık 25 yıl önce boşandığı, bu nedenle kuzenler arasında husumet bulunduğu iddia edildi.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.
Adliyeye sevk edilen iki şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Yaralılardan İsmail Dinler'in hayati tehlikesinin bulunduğu, oğlu ile ağabeyinin sağlık, durumunun iyi olduğu belirtildi.
Antalya'da vefat eden annesi Keziban Dinler'in cenaze törenine katılmak için 10 Haziran'da Adana'dan otomobille yola çıkan İsmail, oğlu Uğur ve ağabeyi Ercan Dinler, uğradıkları silahlı saldırıda yaralanmıştı.
Polis, saldırıyı gerçekleştirdiği ileri sürülen yaralıların akrabası Ahmet Y. ve Gökhan Y'yi yakalamak için çalışma başlatmıştı. Silahlı saldırıyla ilgili iki şüpheli tutuklandı

Kaynak: AA

Etiketler: Adana, Güncel, Haber

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