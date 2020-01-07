Haberler » 3. Sayfa » Silahlı soyguncuya bıçakla direnirken vuruldu - Haberler

Silahlı soyguncuya bıçakla direnirken vuruldu

Sultangazi'de bir market sahibi dükkanını soymaya gelen yüzü maskeli ve silahlı soyguncuya bıçak çekince kurşunların hedefi oldu.

07.01.2020 16:25 | Son Güncelleme: 07.01.2020 16:36 Silahlı soyguncuya bıçakla direnirken vuruldu
'de bir market sahibi dükkanını soymaya gelen yüzü maskeli ve silahlı soyguncuya bıçak çekince kurşunların hedefi oldu. Kaçan soyguncunun peşinden koşan yaralı adam bir süre sonra yere düştü. Yaşanan olay anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Sultangazi ilçesi Zübeyde Hanım Mahallesi'nde bir markette 2 Ocak günü saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yüzü maskeli ve silahlı bir soyguncu marketten içeri girdi. Kasada kimseyi göremeyen soyguncu etrafına bakınırken, o sırada tezgahın arkasında olan market sahibi Mustafa Balta soyguncuya bıçak çekti. Balta'nın bıçağı eline aldığını gören soyguncu silahla bir el ateş ederek olay yerinden kaçtı. Soyguncunun peşinden koşan yaralı adam, marketin önüne geldiğinde yere düştü. Omzundan vurulan Balta'nın yardımına koşan vatandaşlar yaşlı adamı hastaneye götürdü. Kendisine silah çeken soyguncuya bıçakla direnen Mustafa Balta, hastanede tedavi altına alındı. Balta'nın sağlık durumunun iyi olduğu, tedbir amaçlı hastanede tutulduğu öğrenildi.

Olayın yaşandığı gün dükkanda olan Mustafa Balta'nın oğlu Emrah Balta, "Saat 22.00 civarlarıydı. O civarlarda biz buradaydık. Marketin tam kapanacağı saatlerdi. Soyguncu girdi içeri babamı vurdu ve kaçtı. Yüzü maskeliydi, tabancası vardı. Babamı sırtından vurdu kurşun omzundan çıktı. Babam bıçak almaya çalışırken onu gördü. Babamın durumu iyi şu anda. Hastanede tedavi görüyor" dedi. - İSTANBUL

Mustafa Balta, Sultangazi, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

16:42   Bakan Çavuşoğlu, Cezayir Başbakanı Abdelaziz Djerad ile görüştü - Haberler
16:40   Porto Riko'da 6.4 büyüklüğünde deprem - Haberler
16:37   Ghosn'un eşi için tutuklama emri - Haberler
16:37   Isı kaybını engelleyecek çözümler üretelim - Haberler
16:36   Gasptan 2 tutuklama - Haberler
16:24   Kasım Süleymani'nin cenazesi akıllara Ayetullah Humeyni'nin cenazesini getirdi - Haberler
16:13   Şiddetli yağışların etkili olduğu Mersin'de ölü sayısı ikiye yükseldi - Haberler
15:55   15 yaşındaki kız çocuğu, kendisini yetiştirme yurduna göndermek isteyen babasını bıçakladı - Haberler
15:07   Tecavüz iftirası atan genç kıza 4 hapis cezası! - Haberler
15:04   Son dakika: Kasım Süleymani'nin cenazesinde yaşanan izdihamda ölü sayısı 40'a yükseldi - Haberler
7.01.2020 16:50:11