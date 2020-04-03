Silahlı suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 8 kişi adliyede (2)
TUTUKLANDILARKayseri'de, silahlı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan H.Ç., M.A., A.B., Ö.T., A.Ö., T.G., Ö.H. ve H.Y çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
03.04.2020 21:26 | Son Güncelleme: 03.04.2020 21:26
TUTUKLANDILAR
Kayseri 'de, silahlı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan H.Ç., M.A., A.B., Ö.T., A.Ö., T.G., Ö.H. ve H.Y çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kaynak: DHA