Silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda 8 kişi tutuklandı

Çorum'da organize silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 kişiden 8'i tutuklandı.

13.05.2020 18:22 | Son Güncelleme: 13.05.2020 18:24

Çorum'da organize silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 kişiden 8'i tutuklandı.

Kent merkezinde fırın işletmecileri ve ekmek üreticileri üzerinde baskı, tehdit ve cebir kullanarak ekmek satış fiyatının belirli seviyede tutulduğu, içkili mekanlardan komisyon adı altında haraç istendiği, anlaşmazlık çözme bahanesiyle haksız çıkar elde edildiği ve zorla senet imzalattırıldığı iddialarıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir süre önce soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında ses ve görüntü kaydedici cihazlarla fiziki takipleri yapılan ve telefon görüşmeleri dinlenen bazı şüphelilerin, suç işlemek amacıyla örgüt kurdukları, örgüt faaliyetleri içinde nitelikli yağma, nitelikli tehdit, iş ve çalışma hürriyetini tahdit, soruşturmanın gizliliğini ihlal, iş yeri kurşunlama ve yaralama suçlarını gerçekleştirdikleri belirlendi.

Başsavcılığın talimatıyla kamuoyunda "Bolat grubu" olarak bilinen örgüt içinde faaliyet gösteren 18 şüphelinin yakalanması için Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince il genelinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, aralarında örgüt elebaşı S.B'nin bulunduğu 17 şüpheli yakalandı. Bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Şüphelilere ait ev, otomobil ve iş yerlerinde yapılan aramada 13 ruhsatsız tabanca, 16 ruhsatsız tüfek, bu silahlara ait yüzlerce fişek, kurusıkı tabanca, 4 adet senet, 20 bin lira, 20 adet cep telefonu ile çok sayıda dijital materyal ile belge ele geçirildi.

Kent merkezinde faaliyet gösteren çeşitli fırınlarda yapılan aramalarda da suç örgütüne verilen paralarla ilgili kayıtlara da el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 17 zanlı, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan S.B, O.Ş, O.Ş, A.Ç, F.T, N.E, A.K. ve H.K. mahkemece tutuklandı, diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda 8 kişi tutuklandı

Kaynak: AA

Etiketler: Başsavcı, Çorum, Güncel, Haber

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