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Silahlı ve sopalı kavga: 2 yaralı

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde çıkan silahlı ve sopalı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

26.09.2019 03:56
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde çıkan silahlı ve sopalı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Kemalpaşa Mahallesi 4526 Sokak'ta aralarında husumet bulunan Fırat A. ile Mehmet Y, henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.
Tartışmanın büyümesi ile Fırat A. Mehmet Y.'yi sopa ile darbederken, Mehmet Y. Aydın'a pompalı tüfekle ateş açarak karşılık verdi.
Vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet ederek yaralanan Fırat A. ve sopa ile darbedilen Mehmet Y. Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Fırat A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Silahlı ve sopalı kavga: 2 yaralı

Kemalpaşa Mahallesi, Sarıçam, Fırat, Adana, Güncel

Kaynak: AA

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