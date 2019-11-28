Haberler » Güncel » Silahlı ve sopalı saman kavgası: 12 yaralı - Haber

Silahlı ve sopalı saman kavgası: 12 yaralı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, iki grup arasında samanların etrafa saçılması nedeniyle çıkan silahlı kavgada 12 kişi yaralandı.

28.11.2019 23:13 | Son Güncelleme: 28.11.2019 23:15

'ın ilçesinde, iki grup arasında samanların etrafa saçılması nedeniyle çıkan silahlı kavgada 12 kişi yaralandı.

Süleyman P. ile Hanifi K. arasında, Evre Mahallesi'nin kırsal Yukarı mevkisinde, önceden toplanan samanların etrafa saçılması nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmaya tarafların yakınlarının da dahil olmasıyla kavgaya dönüşen olayda, 5'i silahla olmak üzere 12 kişi yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken, bölgeye sevk edilen jandarma ve komando birlikleri güvenlik önlemi aldı.

Askeri birliklerin olası kavga ihtimaline karşı olay yerindeki bekleyişi sürüyor.

Silahlı ve sopalı saman kavgası: 12 yaralı

Kahramanmaraş, Pazarcık, Evri, Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
23:48 New Jersey'de camiden Amerikalılara Şükran Günü'nde baklava dağıtıldı
23:46 Beyoğlu'nda internet kafeye silahlı saldırı 5 yaralı
23:43 Medipol Başakşehir-Roma maçının ardından - Okan Buruk
23:43 Arnavutluk depremzedeleri kosova'ya geldi, başbakan haradinay ziyaret etti
23:42 Erdoğan'a kosova büyükelçisi ilir dugolli'den güven mektubu
23:08 Meclis'te "Tank Palet Fabrikası" tartışması! "General eskisi" ifadeleri gerginlik çıkardı
22:53 Mansur Yavaş'tan Ankaralılara kuvvetli fırtına uyarısı
22:42 Trump'tan Afganistan'daki birliklere sürpriz ziyaret: Askerlere hindi ikram etti
22:39 Eski CHP Gençlik Kolları Başkanı aracının yanında ölü bulundu
22:10 Son dakika: Meteoroloji ve AKOM'un ardından İstanbul Valiliği'nden sağanak yağış uyarısı
21:04 Tevfik Göksu'dan İBB yönetiminin su zammı teklifine tepki: Seçimde siz İstanbulluları kandırdınız mı?
19:46 215 bin liraya aldığı sıfır araba boyalı çıktı!
17:19 Yusuf Yazıcı'dan hayal kırıklığı yaratan performans!
16:06 Marmaray, 20 Kasım'da 500 binin üzerinde yolcu taşıyarak rekor kırdı
11:21 'Sahte peygamber'in cenazesine damga vuran görüntü! Bir anda titremeye başladı
28.11.2019 23:49:21