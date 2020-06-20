Silahlı yağma olaylarının 5 şüphelisi yakalandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde silahlı yağma olaylarına karıştıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı.

20.06.2020 21:01 | Son Güncelleme: 20.06.2020 21:57
Aydın'ın Germencik ilçesinde silahlı yağma olaylarına karıştıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda silahlı yağma olayına karıştıkları öne sürülen zanlıların adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda S.K, S.B, C.U, Ç.A. ve M.H. gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramada biri pompalı 4 tüfek, bir tabanca ve 48 fişek ele geçirildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, M.H ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Silahlı yağma olaylarının 5 şüphelisi yakalandı

Kaynak: AA

Etiketler: Germencik, Aydın, Güncel, Haber

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