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Silahlı yağma suçundan 4 şahıs tutuklandı

Nevşehir'de yağma iddiası ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama, hırsızlık, konut dokunulmazlığı ihlali ve tehdit suçundan aranan 4 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

17.12.2019 10:32 | Son Güncelleme: 17.12.2019 10:37Silahlı yağma suçundan 4 şahıs tutuklandı
'de yağma iddiası ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama, hırsızlık, konut dokunulmazlığı ihlali ve tehdit suçundan aranan 4 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Nevşehir'de N.U. aralarında husumet bulunan M.D. ve yanında bulunan 3 kişi tarafından kaçırılarak bir bağ evinde darp ettiklerini ve cep telefonunu elinden aldıkları konusuna polise şikayette bulundu. ekipleri tarafından yapılan çalışma sonrasında M.D. M.Y., S.Y., ve E.E. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli yağma iddiasıyla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama, açıktan hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlali ve tehdit suçlarından tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Nevşehir, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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