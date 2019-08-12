Silahlı yağma suçundan hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Eskişehir'de 'silahlı yağma' suçundan 6 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.



Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri hakkında 'silahlı yağma' suçundan 6 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası bulunan Hakan T.'nin Kurtuluş Mahallesi Meriç Nehri Sokak'taki bir evde saklandığına dair ihbarı aldı. Cumhuriyet Savcılığından alınan arama kararıyla eve giren ekipler, hükümlü şahıs Hakan T.'yi evin çatısında saklanırken yakaladı. Gözaltına alınan Hakan T.'nin emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA