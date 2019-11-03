Haberler » Dünya » Silahsız Filistinliyi plastik mermiyle vuran İsrail polisinin görüntüleri ortaya çıktı

Silahsız Filistinliyi plastik mermiyle vuran İsrail polisinin görüntüleri ortaya çıktı

İsrail Adalet Bakanlığı, silahsız bir Filistinliyi arkasından plastik mermi ile vuran polis memuru hakkında iddianamenin yakında açıklanacağını duyurdu. Cumartesi günü ortaya çıkan görüntülerde ise kadın memurun, kendi talimatı üzerine uzaklaşan Filistinliyi arkadan vurduğu görülebiliyor

03.11.2019 17:39Silahsız Filistinliyi plastik mermiyle vuran İsrail polisinin görüntüleri ortaya çıktı
Batı Şeria'dan İsrail tarafına geçmek isteyen bir Filistinlinin İsrail polisi tarafından plastik mermiyle arkadan vurulmasının görüntüleri ortaya çıktı. İsrail Adalet Bakanlığı ise geçen yıl mayıs ayında yaşanan olayla ilgili hukuki sürecin sürdüğünü açıkladı.

İsrail Adalet Bakanlığı, silahsız bir Filistinliyi arkasından plastik mermi ile vuran polis memuru hakkında hazırlanan iddianamenin yakında açıklanacağını duyurdu. Cumartesi günü ortaya çıkan görüntülerde ise kadın memurun, kendi talimatı üzerine uzaklaşan Filistinliyi arkadan vurduğu görülebiliyor.
Euronews.com'da Görüntüle

Dünya

Kaynak: Euronews.com

Son Dakika Dünya Haberleri
00:24 Rusya Savunma Bakanlığı: ABD konvoyu Suriye Milli Ordusu'nun saldırısına uğradı
23:32 Türk fotoğrafçı İbrahim Boran'dan ABD'de ikincilik
23:24 İngiltere ve Belçika'dan Soylu'nun 'DEAŞ mensuplarının oteli değiliz' açıklamasına tepki
12:28 Akılalmaz olay! 5 tetikçi aynı kişiyi öldürmek için birbirini kiraladı
11:25 Tayland'da öfkeli fil, fotoğraf çekmek isteyen turistlerin arabasını ezdi
09:36 Trump yönetimi, ABD'nin mülteci kontenjanını 18 bine düşürdü
4.11.2019 00:39:01