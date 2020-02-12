Silahşör nasıl yazılır? Silahşor mu, silahşör mü? Silahşör ne demek?

Silahşör kelimesi günlük hatta sıklıkla kullanılan kelimelerden biridir. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Silahşor nasıl yazılır? Silahşör mü, silahşor mu? TDK'ya göre silahşör kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

SİLAHŞÖR NASIL YAZILIR? SİLAHŞÖR MÜ, SİLAHŞOR MU?

Silahşör: Yanlış

Silahşor: Doğru

TDK'YA GÖRE SİLAHŞÖR NE DEMEK?

silahşor

(l ince okunur), Arapça sila? + Farsça -şor

1. isim Silah kullanmada usta olan kimse.

2. isim, mecaz Bir ideolojiyi bağnaz bir biçimde savunan kimse.