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Silahşör nasıl yazılır? Silahşor mu, silahşör mü? Silahşör ne demek?

Günlük hayatta sık sık kullanılan kelimelerin bir çoğu genellikle yanlış telaffuz edilebiliyor. Bu kelimelerden bir tanesi "silahşör". Peki, silahşor nasıl yazılır? TDK'ya göre silahşör mü, silahşor mu yazılır?

12.02.2020 14:25 | Son Güncelleme: 12.02.2020 14:25

Silahşör kelimesi günlük hatta sıklıkla kullanılan kelimelerden biridir. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Silahşor nasıl yazılır? Silahşör mü, silahşor mu? TDK'ya göre silahşör kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

SİLAHŞÖR NASIL YAZILIR? SİLAHŞÖR MÜ, SİLAHŞOR MU?

Silahşör: Yanlış

Silahşor: Doğru

TDK'YA GÖRE SİLAHŞÖR NE DEMEK?

silahşor

(l ince okunur), Arapça sila? + Farsça -şor

1. isim Silah kullanmada usta olan kimse.

2. isim, mecaz Bir ideolojiyi bağnaz bir biçimde savunan kimse.

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