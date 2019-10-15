Haberler » Güncel » AK Partili Şirin Ünal'ın silahındaki parmak izi, ölü bulunan Kadirova'ya ait çıktı

AK Partili Şirin Ünal'ın silahındaki parmak izi, ölü bulunan Kadirova'ya ait çıktı

AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal'ın evinde çalışan Nadira Kadirova'nın ölümüne yönelik soruşturmada Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Polis Laboratuvarı tarafından hazırlanan rapor tamamlandı. Rapora göre, AK Partili Şirin Ünal'ın silahındaki parmak izi Kadirova'ya ait çıktı.

15.10.2019 12:30

AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal'ın evinde çalışan Nadira Kadirova'nın ölümüne yönelik soruşturmada Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Polis Laboratuvarı tarafından hazırlanan rapor tamamlandı. Soruşturma dosyasına giren rapora göre, silah ve olayın yaşandığı odanın iç kapı kolundaki parmak izlerinin Kadirova'ya ait olduğu tespit edildi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Ünal'ın evinde bakıcı olarak çalışan Özbek vatandaşı Nadira Kadirova'nın 23 Eylül'deki ölümüne yönelik soruşturma devam ediyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Kadirova'nın hayatını kaybetmesine neden olan silah ile kendisini kilitlediği odanın kapı kollarında parmak izi incelemesi yapıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Polis Laboratuvarı tarafından hazırlanan rapora göre, silah ile olayın yaşandığı odanın iç kapı kolundaki parmak izlerinin Kadirova'ya ait olduğu tespit edildi.

GÜNLÜĞÜ VE MEKTUBU İNCELENİYOR

Öte yandan, Kadirova'ya ait olan cep telefonu, günlük ve dolabında bulunan intihar mektubu incelemeye alındı. Cep telefonundaki mesaj dökümleri alınırken, Özbekçe olan günlükteki yazılanlar da Türkçe'ye çevrildi. Savcılığın tüm bu dökümleri ve intihar mektubunu alanında uzman bir psikologa gönderdiği, Kadirova'nın intihara meyilli olup olmadığı ile ilgili rapor istediği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal'ın evinde çalışan Nadira Kadirova isimli kadın, yakın arkadaşına "Çok kötü şeyler oluyor. Ben ağabeyimin yüzüne nasıl bakacağım?" dedikten sonra, Ünal'a ait ruhsatlı tabancayla canına kıymıştı. AK Parti Milletvekili Şirin Ünal'ın evde bulunduğu sırada intiharın gerçekleştiği öğrenildi.

AK Partili Şirin ÜnalAK Partili Şirin Ünal'ın evinde ölü bulunan Nadira'nın ruh halinin belirlenmesi için günlüğü incelenecek

AK Partili Şirin Ünal'ın silahındaki parmak izi, ölü bulunan Kadirova'ya ait çıktı

Emniyet Genel Müdürlüğü, Şirin Ünal, AK Parti, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:47 Trump abc news'te büyük skandal
14:47 Fethiye'de tefecilik çetesi operasyonu: 21 gözaltı
14:47 Adana'daki FETÖ/PDY davası
14:46 Barış Pınarı Harekatı sürüyor (2)
14:46 Engelli vatandaş yolda bulduğu parayı zabıtaya teslim etti
14:46 Ayder Yaylası'ndaki otopark ihalesi yapıldı
14:40 Çanakkale'de 83 mülteci yakalandı
15.10.2019 14:47:54