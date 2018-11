Silajlık Mısır Çeşitleri Çiftçilere Kazandırıyor

13 Kasım 2018 Salı 09:15



Silajlık mısır Hido, Everest ve 94MAY66 çeşitleri, yüksek gıda değerleri ve verimlilikleriyle hem mısır üreticilerinin, hem de besicilerin yüzünü güldürdü.MAY Tohum, Ar-Ge çalışmaları dahilinde ıslah ettiği, besin değerleri ve verim potansiyeli yüksek, premium segmentteki silajlık mısır çeşitlerini "MAY silaj platforma" markası altında üreticilerle buluşturuyor. "MAY Silaj" çeşitleri, yüksek kuru madde oranı ve nişasta oranlarının haricinde yüksek verim potansiyelleri, mükemmel koçan yapısı, strese dayanıklılığı ve yeşil kalma süresinin uzunluğu gibi özellikleriyle üreticilerin ve hayvancılık işletmelerinin takdirini kazanıyor.MAY Tohum'un silajlık özel çeşitleri Hido, Everest, 94MAY66 ve 72MAY99 çeşitleri yüzde 32-36 değerlerindeki yüksek nişasta ve kuru madde oranları ile rakipleri karşısında öne çıkıyor.Silajlık mısır çeşitleriyle ilgili bilgi veren MAY Tohum Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hamdi Çiftçiler, "Firma olarak Ar-Ge faaliyetlerimizin maksadı, üreticilerin ihtiyaç ve beklentilerine çözüm olmak. Yetişeceği bölgenin toprak ve iklim şartlarına uygun, stres şartlarına ve hastalıklara dayanıklı ve verim potansiyeli yüksek kaliteli tohum çeşitlerini geliştiriyoruz. Bu hedefler temelinde oluşturduğumuz silajlık mısır çeşitlerimiz, verimliliklerinin yüksek olmasının yanı sıra kaliteli bir mısır silajı için gerekli olan yüksek nişasta ve kuru madde değerleriyle de farkını ortaya koyuyor. 2018 sezonunda, uygun iklim ve bakım şartlarında yetiştirilmiş MAY silaj markalı mısır çeşitlerimiz, dekara 10 tonları aşan verim sonuçları ve yüzde 32-36 değerlerindeki nişasta ve kuru madde oranlarıyla hem üreticilerin hem de hayvancılık işletmelerinin takdirini kazandı. Yüksek besleyicilik değerlerine sahip, mısır çeşitlerimizden yapılan kaliteli mısır silajları, et ve süt verimine pozitif katkıda bulunmasının yanı sıra, yüksek fiyatlı hazır yem tüketimini azaltarak hayvancılık işletmelerinin günlük rasyon maliyetlerini de düşürmelerine etki ediyor" dedi. Mısır konusunda 1999 yılından bu yana Ar-Ge faaliyetleri yürüten MAY Tohum, ıslah ettiği silajlık mısır çeşitleri ve çiftçilere sunduğu hizmetlerle adından söz ettirmeye devam ediyor. 2018 sezonuyla ilgili bilgi veren Çiftçiler, "MAY Tohum olarak üreticilerin tohum konusunda ihtiyaç ve beklentilerine çözüm olmamızın yanı sıra, hayvancılık sektörünün de ihtiyaçlarını iyi tahlil ediyor, ıslah faaliyetlerimizi bu doğrultuda sürdürüyoruz. 2018 sezonumuz oldukça yoğun geçti. Türkiye 'nin dört bir yanında, yem bitkileri, mısır ve ot silajları, sahip olması gereken besin değerleri ve kaliteli bir silajın nasıl olması gerektiği konularında gerçekleştirdiğimiz eğitimler ile üreticilerimizin ve hayvancılık işletmelerinin yanında olduk. Adana Niğde ve Edirne olmak üzere 5 şehirde gerçekleştirdiğimiz eğitimlerde, Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İ. İsmet Türkmen hocamız, üretici ve yetiştiricilere 'Hayvan Beslenmesinde Mısır ve Yonca'nın Önemi' ve 'Kaliteli Mısır ve Yonca Silajlarının Sahip Olması Gereken Özellikler' konulu eğitimler verdi. Hayvan beslemesi ile ilgili bu eğitimlere yeni sezonda da devam edeceğiz. Buna ilaveten uzman teknik destek mühendislerimizle, geliştirdiğimiz çeşitlerin ekildiği bölgelerde çiftçilerimizi dinleyip, en uygun çözümü sunduk. Bir nevi danışmanlık hizmeti sunduk" diye konuştu. - BURSA