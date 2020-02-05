Şilan Makal ve Şener Özbayraklı nişanlandı

Genç oyuncu Şilan Makal, bir süredir birlikte olduğu Galatasaray'da oynayan futbolcu Şener Özbayraklı ile aile arasında düzenlenen bir törenle nişanlandı. Yaz aylarında nikah masasına oturacak olan çift, düğünlerine gelen misafirlerden köy okullarına göndermek için kitap getirmelerini isteyecek.

AİLE ARASINDA NİŞANLANDILAR

Katıldığı moda yarışmasıyla adını duyurduktan sonra başrolü Jessica May Drociunas ve Tolga Mendi'nin paylaştığı Yeni Gelin dizisinde rol alan oyuncu, nişan müjdesini de Instagram hesabından duyurdu. Özbayraklı ile nişan masasının arkasında poz veren Makal, bu anları Instagram hesabından kalp emojisiyle takipçileriyle paylaştı.

"YORUCU FAKAT KEYİFLİ BİR SÜREÇTEN GEÇİYORUM"

Geçtiğimiz günlerde bir alışveriş merkezinde görüntülenen Şilan Makal, düğün hazırlıkları için "Yoğun, yorucu fakat bir o kadar da keyifli bir süreçten geçiyorum. Bugün çok şükür en önemli olan şeylerden birisi olan gelinliğimi satın aldım. Artık gelinlik tamam. Şimdi de gelinliğim için ayakkabı bakmaya başlayacağım." demişti.

DÜĞÜNDE KİTAP TOPLAYACAKLAR

Eğitimini Beykent Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nde tamamlayan ve yakında yüksek lisansa başlayacak olan Makal, düğünde bir sosyal sorumluluk projesine de imza atacak. Yaz aylarında nikah masasına oturmayı planlayan genç oyuncu, Özbayraklı'nın memleketi olan Artvin-Borçka'da, gösterişten uzak bir kır düğünüyle evlenecek. Genç oyuncu, düğüne katılacak davetlilerden kendileri için anlamı olan bir kitabı hediye olarak getirmelerini isteyecek ve gelen bu kitapları Artvin'deki köy okullarındaki çocuklara dağıtacak.