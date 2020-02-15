Sildenafil nedir, ne işe yarar? Sildenafil zararları neler?

Sildenafil, dozu iyi ayarlanmalıdır, aksi takdirde diğer damarlarda da genişlemelere neden olduğundan yan etkileri doz arttıkça artacaktır. Baş ağrısı, baş dönmesi, mide yanması, görme sorunu gibi yan etkilere neden olabilir. Sildenafil maddesi nedir? Sildenafil kullanımı.

SİLDENAFİL NEDİR?

Viagra olarak bilinen sildenafil maddesi, cinsel gücü arrtırmaya yöenlik kullanılan bir ilac etkin maddesidir. Erkek cinsel organına gerekli kan akışını sağlayan bu madde, kullanılması durumunda şikayetçi olunan semptomları bastırır.

Sertleşme sorunu 40 yaş üzerindeki her iki erkekten birinde görülebilir. Psikolojik nedenlerle olabileceği gibi bazı ilaç etkileşimleri veya damarsal sorunların sebep olabileceği sertleşme problemi, çeşitli şekillerde çözülebilir.

SİLDENAFİL YAN ETKİLERİ

Sildenafili içeren ilaçları kullanan kişilerde vücudun diğer bölgelerinde de atardamarlarda genişlemeler olacaktır. Bu etki nedeniyle de baş ağrısı, baş dönmesi gibi şikayetler görülebilir. İlacın diğer yan etkileri şunlar olabilir: Görmede bulanıklaşma, midede yanma, yüzde kızarma, burun akıntısı, burun kanaması ışığa karşı hassasiyet. Öte yandan doz arttıkça yan etkiler de artar.