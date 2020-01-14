Sildenafil nedir, ne işe yarar? Sildenafilin zararlar nelerdir? Sildenafil neden zararlıdır?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan hileli ürünlerde Sildenafil Sitrat isimli madde tespit edildi ve vatandaşlar sildenafil nedir, ne işe yarar, sildenafilin zararlar nelerdir ve sildenafil neden zararlıdır gibi aramalar yaparak sildenafilin ne odluğunu anlamaya çalıştı. Peki sildenafil nedir, ne işe yarar?

SİLDENAFİL NEDİR?

Viagra, penis sertleşmesi bozukluğuna (erektil disfonksiyon) karşı kullanılan bir ilacın marka ismidir. Pfizer ilaç firması tarafından piyasaya sürülen bu ilacın etken maddesi sildenafil sitrattır. İlaç, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Gıda ve İlaç Dairesi'nin (Food and Drug Administration, FDA) onayını 1998'de almıştır.

Penis sertleşmesi bozukluğu, 40 yaş üzerindeki her iki erkekten birinde görülebilen bir durumdur. Bu rahatsızlık, özellikle sağlık bilincinin tam gelişmediği toplumlarda kimseye söylenemeyen ve danışılamayan, bir durumdur. Cinsel organın sertleşmemesi veya cinsel ilişki için yeterli süre sert kalamaması (empotans) değişik nedenlerle ortaya çıkabilir. Psikolojik nedenlerle olabileceği gibi bazı ilaç etkileşimleri veya damarsal sorunlar temelde yatabilir.

Penis sertleşmesi, bir erkeğin cinsel olarak uyarılması ile penise doğru kan taşıyan atardamarların genişlemesi, daha çok kanı penisin süngersi dokularına taşıması ve penisten kanı geri götüren toplardamarlarında büzülmesi ile kanın penis içindeki süngersi dokularda göllenmesi ile başlar. Kan akımındaki bu kontrol, süngersi dokudaki endotel ve sinir hücrelerinden salgılanan nitrik oksit (NO)tarafından sağlanır. NO, atardamar duvarlarının genişlemesini sağlayan siklik guanozin monofosfat (sGMP) yapımını uyarır. Sildenafil sitrat (Viagra), cinsel uyarı ile sGMP yapımı arttığında devreye girer ve ortamdaki sGMP'yi parçalayan enzimleri baskılar; sGMP'nin etkinliğini arttırarak, sertleşmeyi ve sertleşmenin uzun sürmesini sağlar.

Cinsel ilişkiden bir saat kadar önce alınması önerilen Viagra, yutularak alındıktan 30 dakika kadar sonra etkinliğini göstermeye başlar ve etkisi 4 saat kadar sürer.

Günlük önerilen dozu 50 mg'dır. 25 mg'da yeterli olabilmektedir. Bazı kişilerde doz, 100 mg'ye kadar, sadece doktor tarafından yükseltilebilir.

Ciddi damar sorunları olan erkeklerde Viagra etkin olmayabilir.

Viagra kullanan kişilerde vücudun diğer bölgelerinde de atardamarlarda genişlemeler olacaktır. Bu etki nedeniyle de baş ağrısı, baş dönmesi gibi şikayetler görülebilir. İlacın diğer yan etkileri şunlar olabilir: Görmede bulanıklaşma, midede yanma, yüzde kızarma, burun akıntısı, burun kanaması ışığa karşı hassasiyet.

Yan etkiler doz yükseldikçe artmaktadır.