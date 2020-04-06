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Şile açıklarında fırtına nedeniyle sürüklenen geminin kurtarılma anı kamerada

Şile açıklarında ilerleyen bir kargo gemisi, şiddetli fırtına nedeniyle kıyıya doğru sürüklendi.

06.04.2020 10:39 | Son Güncelleme: 06.04.2020 10:42
Şile açıklarında fırtına nedeniyle sürüklenen geminin kurtarılma anı kamerada
Şile açıklarında ilerleyen bir kargo gemisi, şiddetli fırtına nedeniyle kıyıya doğru sürüklendi. Demir atan geminin kurtarılma anı ise kameraya yansıdı.

Şile Ağva açıklarında, 'Amal Neptune' adlı kargo gemisi, dün şiddetli fırtına nedeniyle kıyıya doğru sürüklendi. Şaft arızası yapan gemi, kıyıya 5 mil mesafe kala demir attı. Sürüklenen geminin yardımına Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri gitti. Sürüklenen gemi, Nene Hatun acil müdahale gemisi, Kurtarma 8 ve Mehmetçik römorkörü eşliğinde Tuzla demir sahasına çekildi. Demir atan geminin kurtarılma anları ise kameraya yansıdı. Görüntülerde gemi römorkör ile çekiliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Ağva, Şile, 3. Sayfa
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