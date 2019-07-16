Şile-Ağva Plaj Voleybolu Turnuvası yapıldı

Şile- Ağva
Plaj Voleybolu Turnuvası, yapılan final müsabakaları ile sona erdi.
Şile-Ağva Plaj Voleybolu Turnuvası, yapılan finalle sona erdi. Profesyonel voleybolcuların kıyasıya yarıştığı turnuva, Ağvalılar tarafından ilgiyle izlendi.
Final maçlarını; Şile İlçe Jandarma
Komutanı Binbaşı Selami Keskin, Şile Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Güllüce, Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediye Meclis üyesi Özcan Kara, Belediye Meclis Üyesi Sezgin Ertürk, İlçe Spor
Müdürü Tanju Altınay, ŞADER Başkanı Süleyman Hilmi Eren ve sporseverler ilgiyle takip etti.
Final maçı sonrası alınan sonuçlar şöyle:
Kadınlar:
1. Müge Ocakçı-Sıla Çalışkan
2. Fatma Beyaz-Ecem Nur Perçem
3. Aysu Ceylan-İrem Nur Elmas
Erkekler:
1. İbrahim Çadır-Hakan Göğtepe
2. Enes Şafak Sezer-Bilal Demiröz
3. Burak Balibey-Batı Kayhan - İSTANBUL