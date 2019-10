Şile Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi imzalandı

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki işten çıkarmalara ilişkin, "Bu arkadaşlarımızın her birisi sınav kazanarak işbaşı yapmış. Ne yazık ki o arkadaşlarımız işlerini, ekmeklerini, geleceklerini kaybetti." dedi.Hak-İş ile Şile Belediyesi arasındaki toplu iş sözleşmesi, Şile Nikah Sarayı ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle imzalandı.İmza töreninde konuşan Arslan, taşeron sistemin sona ermesi konusunda uzun yıllar mücadele verdiklerini anlatarak, bir zamanlar kamunun hizmetlerinin taşeron şirketler üzerinden yapıldığını söyledi.Buna itiraz ettiklerini aktaran Arslan, taşeron sisteminin hem kamu hem ülke hem de çalışanlar için sorun olduğuna inandıkları için 10 yıl önce mücadele başlattıklarını dile getirdi.Arslan, o mücadelenin bugün meyvelerini topladıklarını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:"Önümüzdeki yıldan itibaren bu toplu sözleşme sistemi de tamamen kadrolu arkadaşlarımızın sistemiyle beraber yürüyecek. Esas olan şudur, sizler Şile Belediyesi'nin kadrolu işçisi oldunuz. Sizler belediyenin çalışanlarısınız. Bu tarihi bir dönüşüm ve reformdur. Bu reformun mimarı da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Şu anda 80 milyonluk ülkemizin belediyeler, özel idareler, bakanlıklar ve KİT'lerde toplam kadrolu çalışan sayımız 180 bindir. Biz taşeron mevzuatıyla ilave 1 milyon kamuya kadrolu işçi kazandırdık. Onun için bu büyük fotoğrafı hiçbiriniz unutmayın. Bu geçiş sürecidir, ücretler bugün düşüktür yarın artırırız ama kadro geleceğinizdir. Bundan sonra adını ve sanını bilmediğiniz bir şirketin işçisi değil, belediyenin bir şirketinin elemanısınız. Bundan sonra da işe alımlar, belediyenin üzerinden olacak. Artık hizmet alımı üzerinden bir taşeron sistemi, belediye, bakan ve özel idarelerde yasaklandı. Ne kadar büyük değişim ve reform olduğunu görüyorsunuz.""31 Mart'tan bu yana mücadele içindeyiz"Arslan, İstanbul'da bazı belediyelerle masaya oturamadıklarını belirterek, "Özellikle CHP'li belediyelerde ne yazık ki toplu pazarlık masasına oturmadık. Oturmuyorlar, neden? 696 ortada, 'biz masada olmak istemiyoruz.' diyorlar. Sayın Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı'nın, bu belediyenin zorluklarına rağmen, toplu pazarlık masasına oturup, kararnamenin ötesinde ve üstesinde birtakım düzenlemeler yapması, bizim için çok değerlidir. İlk sözleşmeyi burada yapıyoruz, son olmayacak. Biz İstanbul'da 31 Mart'tan bu yana 24 saat meydanlarda, sokaklarda bir mücadelenin içindeyiz. Yaklaşık 4 bin civarında arkadaşımız işini kaybetti." diye konuştu.İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki işten çıkarmalara değinen Arslan, işçilerin sadece seçime yakın işe girdikleri için hiç kusurları olmadığı, soruşturma geçirmedikleri, haklarında disiplin işlemi yapılmadığı ve hiçbir gerekçe olmadığı halde işlerini kaybettiklerini söyledi.Bu işçilerin her birinin 2018 Ekim, Kasım ve Aralık ayında belediyede işe başladıklarını dile getiren Arslan, "Arkadaşlar, İş-Kur'dan başvuru yapmışlar, yazılı, sözlü sınavlar, soruşturmalar, güvenlik soruşturmaları... Süreç seçim öncesine denk gelmiş. Bu arkadaşlarımızın her biri sınav kazanarak işbaşı yapmış. Ne yazık ki o arkadaşlarımız işlerini, ekmeklerini ve geleceklerini kaybetti. Biz dün Bolu'da, bugün İstanbul'dayız. Yarın başka yerde olacağız. Kim, mazlum ve mağdurların üzerinde, bir hesap yaparsa bilsin ki karşısında bizi bulur. Biz bu mücadeleyi dün Bolu'da yaptık. 127 gün eylemden sonra arkadaşlarımız işe döndüler. İstanbul'da da arkadaşlarımız işe dönünceye kadar mücadeleyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.Törenin sonunda toplu iş sözleşmesi, Mahmut Arslan ile Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı tarafından imzalandı.