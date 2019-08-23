Şile Bezi Festivali 30 Ağustos'ta başlıyor

Doğası, kültürü, tarihiyle İstanbul'un gizli cenneti Şile, 30 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında bambaşka hikayesi olan bir festivale ev sahipliği yapacak; 32. Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali… Şile Belediyesi tarafından 31 yıldır düzenlenen ve 'Şile Bezini' dünyaya tanıtmayı hedefleyen festivalde, üç gün boyunca ziyaretçiler, Şile Bezi yapımından geleneksel olarak her yıl yapılan denizde Şile Bezi yıkama ritüeline kadar çok sayıda tarihi önem taşıyan aktiviteye katılma imkanı bulacak.

Bu yıl festivalde ayrıca 1 Eylül'de başlayacak balık sezonu için geleneksel bir tören yapılacak.Şile Bezi Festival'inde her yıl olduğu gibi bu yıl da birbirinden ünlü sanatçılar sahne alacak. Ekin Uzunlar, Tuğba Yurt ve Fettah Can sevilen şarkılarını Şile Bezi Festivali için söyleyecek. Dans gösterilerinin de yer alacağı festivalde sokak müzisyenleri de unutulmaz bir performans sergileyecek.