Şile'de açıklarında kargo gemisi sürüklendi

ŞİLE açıklarında sürüklenen kargo gemisi kurtarıldı.

Amal Neptune adlı Tanzanya bandıralı kargo gemisi, dün şiddetli fırtına nedeniyle Ağva açıklarında kıyıya doğru sürüklendi. Şaft arızası yapan gemi, kıyıya 5 mil mesafe kala demir attı. 105 metre boyundaki geminin yardımına Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri gitti.Nene Hatun acil müdahale gemisi ve Kurtarma 8 ve Mehmetçik römorkörleri gemiye müdahale etti. Sürüklenen gemi Kıyı Emniyeti ekiplerinin eşliğinde Tuzla demir sahasına çekildi.

Kaynak: DHA