ŞİLE'DE AÇIKLARINDA KARGO GEMİSİ SÜRÜKLENDİ
İstanbul DHAŞile açıklarında sürüklenen kargo gemisi kurtarıldı.
06.04.2020 13:57 | Son Güncelleme: 06.04.2020 13:57
İstanbul DHA
Şile açıklarında sürüklenen kargo gemisi kurtarıldı.Amal Neptune adlı Tanzanya bandıralı kargo gemisi, dün şiddetli fırtına nedeniyle Ağva açıklarında kıyıya doğru sürüklendi. Şaft arızası yapan gemi, kıyıya 5 mil mesafe kala demir attı. 105 metre boyundaki geminin yardımına Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri gitti.Nene Hatun acil müdahale gemisi ve Kurtarma 8 ve Mehmetçik römorkörleri gemiye müdahale etti. Sürüklenen gemi Kıyı Emniyeti ekiplerinin eşliğinde Tuzla demir sahasına çekildi.Görüntü Dökümü: ------------Gemiye müdahale-Kurtarma çalışmaları
-Kıyıdaki önlemler
Kaynak: DHA