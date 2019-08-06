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Şile'de denizde kaybolan gencin cesedi Beykoz'da bulundu

Şile'de denizde kaybolan gencin cesedi Beykoz'da bulunduİSTANBUL - Beykoz'da yüzmek için girdiği denizde kaybolan 17 yaşındaki Emir Bozkızıl'ın cesedi Beykoz'da bulundu.

06.08.2019 22:28
Şile'de denizde kaybolan gencin cesedi Beykoz'da bulundu
Şile'de denizde kaybolan gencin cesedi Beykoz'da bulundu
İSTANBUL - Beykoz'da yüzmek için girdiği denizde kaybolan 17 yaşındaki Emir Bozkızıl'ın cesedi Beykoz'da bulundu.
Şile'de geçtiğimiz pazar günü akrabalarıyla birlikte geldiği Kurna plajında yüzerken denizde kaybolan 17 yaşındaki Emir Bozkızıl için arama çalışmaları bugün de devam etti. Beykoz Riva açıklarında devam eden arama çalışmalarında bugün saat 18.00 sıralarında gencin cesedine ulaşıldı. Denizden çıkarılan ceset, Beykoz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Beykoz, Şile, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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