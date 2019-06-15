15.06.2019 14:56
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Şile'de denize giren 3 arkadaştan 2'si boğularak can verdi

İstanbul Şile'de üç arkadaş denize girdikten bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Çevredeki vatandaşların yardımına koştuğu 3 kişiden 2'si boğularak yaşamını yitirirken 1 kişi kurtarıldı.

Şile'de denize giren üç arkadaştan ikisi boğularak hayatını kaybetti, bir kişi ise kurtarıldı. Hayatını kaybedenlerin cenazesi denizden çıkarılarak hastane morguna kaldırıldı.

Olay, Şile Sofular köyü plajında saat 10.45 sıralarında meydana geldi. Üç arkadaş denize girdikleri yerin yaklaşık 50 metre ilerisinde suda çırpınmaya başladı. Suda çırpınmaya başlayan 3 kişinin yardımına çevredekiler koştu. Denizde boğulan Gökhan İspirli ve Soner Yalvaç isimli iki kişinin bedenleri sudan çıkarıldı.

Gökhan İspirli

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 1 KİŞİ KURTARILDI

Gökhan İspirli'nin hayatını kaybettiği belirlenirken Soner Yalvaç ise ambulansla hastaneye götürüldüğü sırada hayatını kaybetti. Kadir Tekel ise denizden son anda kurtarıldı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri Şile Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

"YÜZEREK AÇILDILAR, DALGA ALDI İLERİ GÖTÜRDÜ"

Olayı anlatan bir görgü tanığı, "Yüzerek açıldılar. Jetski ile kurtardılar bir tanesini. Dalga aldı ileri götürdü. Ekipler geldi ama kurtaramadı." dedi.

Şile'de denize giren 3 arkadaştan 2'si boğularak can verdi
Kaynak: İHA
Yalvaç, Sofular, Şile, 3. Sayfa, Güncel

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