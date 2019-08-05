Haberler» 3. Sayfa» Haber

Şile'de denize giren genç kayboldu

Şile'de denize giren genç kayboldu Dalgalara kapılan genci arama çalışmaları sürüyorİSTANBUL - Şile'de denize giren 17 yaşındaki bir genç, dalgalara kapılarak kayboldu.

05.08.2019 16:43
Şile'de denize giren genç kayboldu
Şile'de denize giren genç kayboldu
Dalgalara kapılan genci arama çalışmaları sürüyor
İSTANBUL - Şile'de denize giren 17 yaşındaki bir genç, dalgalara kapılarak kayboldu. Kaybolan genci denizde arama çalışmaları devam ediyor.
Şile Kurna plajında Emir B.(17), dün saat 13.00 sıralarında yüzmek için girdiği denizde dalgalara kapılarak kayboldu. Genci bulmak için jandarma su altı arama kurtarma ekipleri denizde çalışmaları başlattı. Dün başlayan çalışmalarda sonuç alınamamasıyla bugün de devam ediliyor. Gencin ailesi ise plajda bekleyişlerine devam ediyor.

Şile, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
17:36   Tuzla Piyade Okulunda çıkan yangın söndürüldü
17:33   Tuzla Piyade Okulu'nda yangın paniği
17:32   İki gencin hayatını kaybettiği motosiklet kazasında sanığın sözleri aileleri çileden çıkardı
17:30   Ev yangınında faciadan dönüldü... Dumandan etkilenen 3'ü çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı
17:28   Tezgahtaki piknik tüpü patladı, seyyar satıcı yüzünden yaralandı
17:22   Genç kızın öldüğü motosiklet kazası güvenlik kamerasında
17:21   Tren içinde kobra yılanı yavruları bulundu