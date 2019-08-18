ŞİLE'DE GENÇLERİN TEHLİKEYE ALDIRMADAN DALGALI DENİZE GİRMESİ KAMERADA



Haber: Nurcan KIRCALI/ İstanbul, DHA

Şile'de 5 gencin, tehlikeye aldırmadan akıntı ve dalgalara karşı yüzme anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Şile'de 5 genç, rüzgar etkisiyle oluşan dalgalar ve akıntıya rağmen tehlikeye aldırmadan serinlemek denize girdi. Gençler, Ocaklı Ada'nın açığında bulunan ada parçasına denizden ulaşarak kayalıktan denize atlamak için dalgalarla uzun süre mücadele etti. 5 genç, çıktıkları ada parçasında bir süre dinlendikten sonra tekrar denize atlayarak dönüşe geçti. Zaman zaman dalgalar arasında kaybolan gençleri, vatandaşlar da kıyıdan izledi. Gençler, dalgalara ve akıntıya karşı mücadele ederek karaya ulaştı. Gençleri izleyen bir vatandaş, o anları cep telefonu kamerasına kaydetti.

