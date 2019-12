Şile'de gölette bulunan atık lastikler geri dönüştürülecek

Lastik Sanayicileri Derneği'nce (LASDER), İstanbul 'un Şile ilçesinde bir gölette bulunan atık lastikler, geri kazandırılması için lisanslı geri dönüşüm firmalarına teslim edilerek, bu lastiklerden yürüyüş parkuru, ses izolasyon bariyeri veya elektrik enerjisi üretilebilecek.LASDER'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul Şile'deki bir gölette suların çekilmesiyle açığa çıkan hurda lastikler, yerel yönetimin ilk müdahalesiyle gölet alanından toplatılmış, boş bir alana istiflenmişti.Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin toplatılması, taşıtılması ve uygun yöntemlerle geri kazandırılması amacıyla ilgili yönetmelik hükümlerine göre kurulan LASDER, olayın açığa çıkmasıyla beraber ivedilikle lastiklerin bulunduğu alana giderek yerel yönetim yetkilileriyle bir araya geldi.Açıklamada görüşlerine yer verilen LASDER Genel Sekreteri Erdal Kurt, Şile'deki göletten çıkarılan atık lastiklerin bundan sonraki süreci için LASDER olarak yerel yönetim yetkilileri ile gerekli koordinasyonu sağladıklarını bildirerek, "Belediye ekipleri tarafından göletten çıkarılıp, uygun bir alana toplanan atık lastikler, yetkili LASDER yüklenicileri vasıtasıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca lisanslandırılmış geri kazanım firmalarına teslim edilerek geri dönüştürülecek." ifadelerini kullandı.Kurt, atık lastiklerin toplanması ve geri kazandırılması konusuna ilişkin şunları kaydetti:"Şile'de bir gölette ortaya çıkan lastiklerin 15-20 yıl önce oraya bırakılmış lastikler olduğu tahmin ediliyor. Şu an bu lastikler tarihsel atıktır. Bu lastikler Türkiye 'de Ömrünü Tamamlamış Lastikler (ÖTL) ile ilgili Yönetmeliğin yayınlanmadığı dönemde çevreye sorumsuzca bırakılan atık lastiklerdir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı çıkardığı yönetmelikle Türkiye'de lastik satış noktalarından ve atık lastik üreticilerinden düzenli olarak Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin toplatılmasını amaçlamıştır. Aynı zamanda bakanlık bu amacının yanı sıra tarihsel stoklar ve çevreye kontrolsüz bir şekilde bırakılan Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin toplatılmasını da hedeflemiştir.Bu kapsamda bu ihtiyaç doğrultusunda kurulan LASDER, 2009 yılında toplama faaliyetlerine başlamıştır. Bu şekilde hem çevrenin korunması hem de ülkemizde yeni bir iş kolu ve ekonomik değer yaratılması sağlanmıştır. Türkiye lastik yenileme pazarının yüzde 65-70'ini temsil eden LASDER, söz konusu yönetmelik uyarınca Türkiye'de bu konudaki tek yetkili kuruluştur ve üyelerinin toplamakla yükümlü olduğu kotalarının her yıl yüzde 100'ünü toplayarak geri kazandırtmaktadır. LASDER üyelerinin kotasının haricinde de yüzde 30-35 civarında bir Ömrünü Tamamlamış Lastik kotası mevcuttur."Elektrik enerjisi bile elde edilebiliyorErdal Kurt, Şile'de gölette bulunarak çıkarılan yaklaşık 50 ton atık lastiğin ÖTL Yönetmeliği kapsamında LASDER'in koordinasyonuyla yetkili yüklenici ve geri kazanım firmalarına geri dönüştürülmek üzere teslim edildiğini aktararak, diğer atık lastikler gibi bu toplanan lastiklerin de bir rekreasyon alanında kullanılabilecek bir yürüyüş parkuruna veya otobanda ses izolasyon bariyerine dönüştürebileceğini belirtti.Ömrünü tamamlamış lastiklerin Türkiye'de 3 farklı geri kazanım yönteminin bulunduğunu ifade eden Kurt, "Mekanik kırma sonucu elde edilen granüllerin halı saha, rekreasyon alanlarında zemin kaplaması, yürüyüş parkuru, tartan pist, hayvan yatağı, otoban kenarlarında ses izolasyon bariyeri gibi kullanım alanları mevcuttur. ÖTL'nin geri kazanım yöntemlerinden bir diğeri de piroliz yöntemidir ki bu sayede atık lastikler yüksek ısı ve basınç altında sıvılaştırılır, içerisindeki pirolitik yağın alınmasıyla elektrik enerjisi üretimi için jeneratör yakıtı elde edilir." değerlendirmesinde bulundu.Ömrünü tamamlamış lastikler için çağrıKurt, bir diğer yöntemin ise alternatif yakıt kaynağı olarak çimento fabrikalarında yakıt olarak kullanılmaları olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:"Muadil yakıtlara göre daha düşük karbondioksit ve sülfür emisyonu yaratırken daha düşük maliyetle aynı kaloriyi sağlamaktadır. Şile'de açığa çıkan lastikler de bu kapsamda geri dönüştürülerek yeniden hayata kazandırılacak. Kamuoyuna ve ilgili tüm paydaşlara çağrımız açığa çıkan ömrünü tamamlamış lastikler için bizimle iletişime geçmeleridir. Her kurum ve birey bu dönüşüm sürecine katkıda bulunarak hem çevrenin korunmasına destek olabilir hem de ülke ekonomisi için bir ışık yakabilir."