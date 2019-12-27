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Şile'de gölette bulunan lastikler geri dönüşüme gönderildi

Nurcan KIRCALI/ ŞİLE'de ormanlık alandaki gölette bulunan lastikler geri dönüşüme gönderildi.

27.12.2019 13:58 | Son Güncelleme: 27.12.2019 13:58 Şile'de gölette bulunan lastikler geri dönüşüme gönderildi

Nurcan KIRCALI/ ŞİLE'de ormanlık alandaki gölette bulunan lastikler geri dönüşüme gönderildi. Lastiklerin geri dönüşüm sonucunda yürüyüş parkurunda kullanılacağı belirtildi.

'de ormanlık alana yaklaşık 15 yıl önce bırakıldığı belirtilen yüzlerce lastik toplandı. Şile Oruçoğlu Köyü'nde bulunan ormanlık alandaki gölette, yaklaşık 15 yıl önce bırakıldığı belirtilen yüzlerce lastik bulunmuştu. Doğayı tehdit eden lastikleri Şile Belediyesi, Orman İşletme Müdürlüğü ve Çevre İl Müdürlüğü'ne ait ekipler tarafından toplandı. Toplanan lastikler geri dönüşüme gönderildi.

Konu hakkında bilgi veren LASDER Genel Sekreteri Erdal Kurt belediye ekipleri tarafından göletten çıkarılıp, uygun bir alana toplanan atık lastiklerin yetkili LASDER yüklenicileri vasıtasıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca lisanslandırılmış geri kazanım firmalarına teslim edilerek geri dönüştürüleceğini açıkladı. Kurt atık lastiklerin geri dönüşümüyle elde edilecek malzemenin halı sahalarda, yürüyüş parkurlarında kullanılacağını söyledi.

 



Şile, Güncel

Kaynak: DHA

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