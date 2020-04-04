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Şile'de gönüllü kursiyerlerden maske

Koronavirüs salgını sonrası artan maske talepleri üzerine Şile Halk Eğitimi Merkezi öğretmenleri ve kursiyerleri maske yapmaya başladı.

04.04.2020 10:50 | Son Güncelleme: 04.04.2020 10:50
Şile'de gönüllü kursiyerlerden maske

Koronavirüs salgını sonrası artan maske talepleri üzerine Şile Halk Eğitimi Merkezi öğretmenleri ve kursiyerleri maske yapmaya başladı.

Günde 5 bin maske üreten Şile Halk Eğitimi Merkezi öğretmenleri ve kursiyerleri bu sayede koronavirüse karşı alınan önlemlere destek oluyorlar. Son derece önemli günlerden geçilen bu süreçte kursiyerlerimizin ve öğretmenlerimizin verdikleri destekler için sonsuz teşekkür eden Şile Halk Eğitim Merkezi yetkilileri "Bu süreçte fedakarca çalışan tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz" dediler.


Kaynak: DHA

Etiketler: Halk Eğitimi Merkezi, Koronavirüs, Şile, Güncel
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