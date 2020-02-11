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Şile'de hafriyat kamyonu ile tanker çarpıştı: 2 yaralı

Şile'de hafriyat kamyonu ile tankerin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.

11.02.2020 11:52 | Son Güncelleme: 11.02.2020 11:52Şile'de hafriyat kamyonu ile tanker çarpıştı: 2 yaralı
'de hafriyat kamyonu ile tankerin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.
çöp döküm sahası yolunda İdris Özkan'ın kullandığı kum yüklü hafriyat kamyonu ile karşı yönden gelen Süleyman Kömürcü idaresindeki boş tanker, çarpıştı.
Kazada, araç içerisinde sıkışan iki sürücünün kurtarılması için olay yerine itfaiye ve sağlık sevk edildi.
ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarılan Özkan ile Kömürcü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Kaza nedeniyle Ömerli çöp döküm sahası yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

İtfaiye, Ömerli, Şile, Güncel

Kaynak: AA

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