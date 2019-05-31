31.05.2019 13:03
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ŞİLE'DE JANDARMADAN UYUŞTURUCU OPERASYONU

ŞİLE

Şile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Şile'nin Ağva bölgesinde yaptığı uyuşturucu operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı.

Şile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Şile'nin Ağva bölgesinde yaptığı uyuşturucu operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı. Şile İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler bölgede uyuşturucu satışı yaptıkları belirlenen kişilere yönelik çalışma başlattı. Yakalanan 2 kişinin ifadesinin ardından sürdürülen operasyonda 12 kişi daha gözaltına alınarak adliyeye sevkedildi.  Yapılan aramalarda ayrıca 20 kilo  toz esrar, metamfetamin ele geçirildi. Bölgedeki uyuşturucu operasyonlarının süreceği öğrenildi.

Görüntü dökümü:
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-Şüphelilerin adliyeye getirilmesi
-Genel ve detaylar


- İstanbul
Kaynak: DHA
Jandarma, Şile, Güncel