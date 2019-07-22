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Şile'de korkutan orman yangını

Şile'de ormanlık alanda çıkan yangın, karadan ve havadan yapılan müdahale ile kontrol altına alındı.

22.07.2019 19:15
Şile'de ormanlık alanda çıkan yangın, karadan ve havadan yapılan müdahale ile kontrol altına alındı. Şile Oruçoğlu mevkiinde saat 16.30 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. Bilinmeyen bir sebeple çıkan yangında çevreye yoğun duman yayıldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangına havadan helikopterle de müdahale edildi. Yangın itfaiyenin çalışmaları sonucunda kontrol altına alınırken, yaklaşık 5 dekarlık alanın tahrip olduğu öğrenildi. Öte yandan, yangına helikopterle müdahale edildiği anlar cep telefonu kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde helikopter ile orman yangınına havadan müdahale ediliyor.
(İHA) Şile'de korkutan orman yangını
Kaynak: İHA
İtfaiye, Şile, Güncel

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