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Şile'de ormandaki lastikleri kaldırma çalışmaları havadan görüntülendi

Şile'de ormana atılan yüzlerce otomobil lastiği görenleri şaşkınlığa uğratmış, o görüntüler basında da geniş yer bulmuştu.

25.12.2019 13:25 | Son Güncelleme: 25.12.2019 13:28
'de ormana atılan yüzlerce otomobil lastiği görenleri şaşkınlığa uğratmış, o görüntüler basında da geniş yer bulmuştu. İhlas Ajansı'nın haberinin ardından Şile Belediyesi lastikleri bölgeden toplamak için harekete geçti. Lastikleri atan firmaya soruşturma açılacağı öğrenilirken, ormanlık alanda lastiklerin kaldırılma çalışması havadan görüntülendi.
Şile Oruçoğlu'nda ormanlık alana ayılan ve doğa için tehdit oluşturan yüzlerce otomobil lastiği, görenleri şaşkınlığa uğratmıştı. İhlas Haber Ajansı'nın haberinin ardından görüntüler basında geniş yer tutmuş, vatandaşlar tarafından da tepkiyle karşılanmıştı. Şile Belediyesi, ormanlık alanı temizlemek için harekete geçti. Bölgeye gelen belediye ekipleri, yüzlerce lastiği atıldıkları yerden aldı. Lastikleri ormana atan firma hakkında soruşturma açılacağı öğrenildi.
Olayla ilgili açıklama yapan Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, "Burada çalışan taşeron firma 1999 yılında başladığı, 2003'e kadar devam ettiği çalışma süreci içerisinde iş makineleri, kamyon, traktör ve kepçe lastiklerini bu alanda depolamışlar. Daha sonra 2003'te işleri bitince lastikleri burada bırakıp gidiyorlar. Yağmur yağıp su biriktiği için de lastikler göletin içinde kalarak fark edilmemiş. Havalar yağmursuz geçtiğinden dolayı su çekilmiş ve lastikler de gün yüzüne çıkmış. Yaklaşık 15 - 20 yıldır var olan bir mesele. Biz de duyarlı vatandaşımızın tespiti ve kamuoyunun hassasiyetiyle birlikte gerekli olan belediyemiz, orman işletme müdürlüğümüz, çevre il müdürlüğümüz yetkilileri ile buradayız. İnşallah çalışma arkadaşlarımızla buradan kaldıracağız. İlgili yere naklini yapacağız" dedi.
Ormanlık alana atılan lastiklerin kaldırılma çalışmaları drone ile görüntülendi.
(Halit Arslan/İHA)
Şile'de ormandaki lastikleri kaldırma çalışmaları havadan görüntülendi

İhlas Haber Ajansı, Şile, Güncel

Kaynak: İHA


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