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ŞİLE'DE TEKEL BAYİNİ GASP EDEN ŞÜPHELİ KAMERADA

Şile'de bir tekel bayi sahibini silahla tehdit ederek bin 830 lirasını gasp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

09.01.2020 11:39 | Son Güncelleme: 09.01.2020 11:39ŞİLE'DE TEKEL BAYİNİ GASP EDEN ŞÜPHELİ KAMERADA

'de bir tekel bayi sahibini silahla tehdit ederek bin 830 lirasını gasp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü saat 21.00 sıralarında Şile, Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir tekel bayisinde yaşandı. İddialara göre, tekel bayisine gelen bir kişi, işyeri sahibine silah çektikten sonra ateş ederek işyerinin kasasındaki bin 830 lirayı gasp etti. Olayın ardından tekel bayi sahibi emniyete ihbarda bulundu. Şile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan güvenlik kamerası incelemelerinde şüphelinin Hakan Y.(37) olduğu belirlendi. Hakan Y.'nin tekel bayisine girişi güvenlik kameralarına yansıdı. Hakan Y., aynı gün polis ekiplerince Balibey Mahallesi 75.Yıl Caddesi'ndeki bir market içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada ise olayda kullandığı düşünülen ruhsatsız tabanca, 3 mermi ve bin 745 lira para ele geçirildi.

Yakalanan şüphelinin 2 kasten yaralama ve güveni kötüye kullanma suçlarından arandığı öğrenilirken, emniyetteki işlemlerinin ardından ruhsatsız silah bulundurma ve gasp suçlarından adliyeye sevk edildi. Hakan Y., çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü

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-Şüphelinin tekele girişi

-Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi


- İstanbul

Cumhuriyet Caddesi, Şile, Güncel

Kaynak: DHA

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