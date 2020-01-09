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Şile'de tekel bayisini gasp eden şüpheli kamerada

ŞİLE'de bir tekel bayi sahibini silahla tehdit ederek 1830 lirasını gasp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

09.01.2020 11:47 | Son Güncelleme: 09.01.2020 11:47Şile'de tekel bayisini gasp eden şüpheli kamerada
ŞİLE'de  bir tekel bayi sahibini silahla tehdit ederek 1830 lirasını gasp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü saat 21.00 sıralarında  Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir tekel bayisinde yaşandı. İddialara göre, tekel bayisine gelen bir kişi, işyeri sahibine silah çektikten sonra ateş ederek iş yerinin kasasındaki 1830 lirayı aldı. Olayın ardından tekel bayi sahibi emniyete ihbarda bulundu. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan güvenlik kamerası incelemelerinde şüphelinin Hakan Y.(37) olduğu belirlendi. Hakan Y.'nin tekel bayisine girişi güvenlik kameralarına yansıdı. Hakan Y., aynı gün polis ekiplerince Balibey Mahallesi 75.Yıl Caddesi'ndeki bir market içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada ise olayda kullandığı düşünülen ruhsatsız tabanca, 3 mermi ve 1745 lira  ele geçirildi. Yakalanan şüphelinin 2 kasten yaralama ve güveni kötüye kullanma suçlarından arandığı öğrenilirken, emniyetteki işlemlerinin ardından ruhsatsız silah bulundurma ve gasp suçlarından adliyeye sevk edildi. Hakan Y., çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


- İstanbul

Cumhuriyet Caddesi, Şile, Güncel

Kaynak: DHA

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