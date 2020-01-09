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Şile'de tekel bayisini silahla soyan şahıs yakalandı

Şile'de geçtiğimiz günlerde silahlı bir şahıs tekel bayisine girip bin 830 TL para çalmış ve kaçmıştı.

09.01.2020 11:00 | Son Güncelleme: 09.01.2020 11:00Şile'de tekel bayisini silahla soyan şahıs yakalandı
'de geçtiğimiz günlerde silahlı bir şahıs tekel bayisine girip bin 830 TL para çalmış ve kaçmıştı. tarafından başka bir markette yakalanan şahsın 3 adet aranma kaydı olduğu tespit edildi. Yakalanan şahıs tutuklandı.
Şile'de geçtiğimiz Perşembe günü bir şahıs, Cumhuriyet Caddesinde bulunan bir tekel bayiine silahla girmiş, çalışana silah doğrultup dükkanda ateş etmiş ve kasadaki bin 830 TL'yi çalıp kaçmıştı. Şile İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Polis, olayın faili olduğu tespit edilen Hakan Y. (37) isimli şahıs, aynı gün Balibey Mahallesi 75. Yıl Caddesinde bulunan bir market içerisinde yakalanıp gözaltına alındı. Şahsın üst aramasında 1 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet fişek ve bin 745 TL para ele geçirildi.
Ayrıca şahsın 2 "Kasten Yaralama" ile 1 "Güveni Kötüye Kullanma" konularından olmak üzere 3 aranma kaydı bulunduğu belirlendi. Şahıs, "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" ve "Yağma-Gasp" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
(İHA)

Polis, Şile, Güncel

Kaynak: İHA

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