'Şile'deki gemi faciası'nda ölen 2. kaptan'ın kızı isyan etti

Şile'de 2 yıl önce 9 mürettebatıyla 88 metre derinliğe batan MV Bilal Bal gemisinden çıkarılamayan iki denizcinin ailesinin hüzünlü bekleyişi sürüyor. Kazada babasını kaybeden Dilara Yedican ise 2 yıldır acımıza su serpilmedi. 9 kişinin hayatına neden olan bu gemi kazasında sorumlular halen ceza almadıkları gibi canımız her geçen gün daha çok yanıyor dedi

Şile açıklarında 1 Kasım 2017'de 'Acil Yardım Sinyali' vererek 9 mürettebatıyla batan MV Bilal Bal kosteriyle ilgili soruşturma Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor. 7 denizcinin cenazesi yakınlarına teslim edilirken aşçı Vedat Odabaşı ve makineci Engin Selçuk'a halen ulaşılamadı

ACIMIZA SU SERPİLMEDİ

Geminin ikinci kaptanı Cüneyt Yedican'ı kazada kaybeden kızı Dilara Yedican ise '2 yıldır acımıza su serpilmedi. 9 kişinin hayatına neden olan bu gemi kazasında sorumlular halen ceza almadıkları gibi canımız her geçen gün daha çok yanıyor. İki cenazemiz bulunamadı. Bilal Bal, sahte evraklarla sefere çıkan ne ilk ne de son koster. Başka denizcilerin bu acıyı yaşamaması için ağır ceza istiyoruz. Gemide eksik personel vardı ve hepsi yorgundu. Geminin limandan bile kalkmaması gerekirken kaptansız, çarkçıbaşısız ve fazla yük ile yola çıkması faciaya davetiyedir. Davada suçlular ceza alana kadar içimiz rahat etmeyecek diye konuştu.

KAZADAN BİR GÜN ÖNCE DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI YAPILDI

Kazadan bir gün önce gemide makineci olan ve cenazesi hala bulunamayan Engin Selçuk'un doğum günü kutlaması yapıldı. Görüntülerde kazada hayatını Aşkın küçük, Nihat Küçük, Mahir Fırtına ve Geminin ikinci kaptanı Cüneyt Yedican'ın doğum günündeki görüntüleri yer alıyor. Anadolu 3. Ağır Ceza mahkemesinde devam eden davanın bir sonraki mahkemesi 20 Ocak 2020'de yapılacak.

